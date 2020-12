Arturo Callejo-diciembre 9, 2020

Ni los empresarios, ni los hospitales privados en México podrán comprar vacunas contra Covid-19, pues solo los laboratorios internacionales de Pfizer venderán sus vacunas al Gobierno de México y éste a su vez mandará las dosis a los sectores salud de las 32 entidades federativas.

“No hay forma de que tú adquieras una vacuna, no hay ni siquiera en la producción, la producción que tiene en este momento el laboratorio es la que está dotada para el mundo, no hay vacunas que tú puedas ir y pedir, 10, 20, 50, 100 mil dosis, eso en este momento no es posible”, puntualizó Víctor Manuel Torres Meza, titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Instituto de Salud del Estado de México.