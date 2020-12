Isaac Ramírez – diciembre 01, 2020

Aunque asegura que la 60 Legislatura del Estado de México cuenta con una oportunidad única en la historia reciente para consolidarse como una verdadera representación de izquierda, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, lamenta que Morena y sus partidos aliados estén más enfocados en legislar para perpetuar el poder que en garantizar los derechos humanos para todos los mexiquenses, especialmente, para aquellos que conforman las minorías.

Al hacer un balance del trabajo que se ha realizado a más de dos años de que inició la 60 Legislatura mexiquense, Omar Ortega advierte que el partido que cuenta con una mayoría en el Congreso local, solamente se ha dedicado a aprobar las iniciativas que les dicta su líder moral desde las «mañaneras» para conservar el poder , lo que ha implicado que abandonen las causas progresistas y democráticas de la izquierda y que la población de esta entidad no se sienta representada.

«Vemos una mayoría que no cuaja como partido, que es un movimiento político donde convergen los pensamientos del PRI, del PAN y no puramente de izquierda, pues si bien su plataforma es de izquierda, no así la voluntad y el sentido de sus diputados, por lo que pésele a quien le pese, el único instituto político de izquierda sigue y seguirá siendo el PRD, quien seguirá velando por la justicia social», afirma.