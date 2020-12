Hoy Estado de México – diciembre 05, 2020

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México presentó el “decreto por el que se adiciona el artículo 37 ter al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, que tiene como objetivo traer de forma temporal al país bienes considerados monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, como el Penacho de Moctezuma.

Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina del pasado jueves, donde se explica que:

Por otro lado, durante la gira de Beatriz Gutiérrez Müller hizo por Europa del 4 al 15 de octubre solicitó en préstamo el Códice Florentino, que se encuentra en la Biblioteca Medicea Laurenziana, y el Códice Cospi o Bologna, resguardado en la Universidad de Bolonia.

Al llegar a Austria, Beatriz insistió al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, “en el penacho de Moctezuma, aunque parece que será casi imposible, pues se lo apropiaron totalmente, tanto que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano”.

Posterior a la visita de Gutiérrez Müller por Europa, Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México, aseguró que el Vaticano no prestaría los códices, pues son monumentos históricos y las leyes no permitirían a México devolverlos.

“Algunos juristas me han señalado que a México no se le puede prestar nada, porque la ley de México impide regresar las cosas que se prestan, porque son Monumentos Históricos entonces no se pueden regresar al país (en el que estaban los objetos). Eso sería un regalo, no un préstamo. Habrá que clarificar un poco, para ver cómo están las leyes, si se cambian, pero por el momento parece que las leyes impiden que se pueda hacer un préstamo”, dijo Coppola.