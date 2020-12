Isaac Ramírez – diciembre 09, 2020

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el sexto regidor de Atizapán, César Basilio Campos, confirmó que le pertenecen las imágenes difundidas a través de medios electrónicos en donde se le aprecia portando un arma, supuestamente, de uso exclusivo del Ejército, así como posando frente a un vehículo Camaro, color amarillo, aunque aclaró que se trata de hechos del pasado que fueron sacados de contexto.

En el mensaje, el edil de extracción morenista aseveró que nunca ha disparado una pistola y que tampoco ha enfrentado un proceso legal por la portación de arma, además de que el vehículo en el que posa le perteneció por varios años y fue resultado de años de trabajo dedicado al lavado de automóviles, la venta de chamarras y la instalación de dos negocios con socios, además de su trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues éste fue adquirido antes de que ocupara la regiduría.

Detalló que, en el caso del vehículo, éste fue comprado en el año 2013 con un valor de 160 mil pesos, como lo señala el contrato de compra-venta que signó al momento de la adquisición, e incluso, aseveró que fue detallado en la declaración patrimonial que realizó al llegar al cargo, aunque, meses después, lo vendería al considerar que no le era funcional para sus actividades en campo, por gastar mucho combustible y por el tipo de territorio.

«No es algo de lo que me avergüence, al contrario, me siento orgulloso de poseer un auto que fue barato, pues cualquier vehículo de agencia resulta más caro», afirmó.

César Basilio mencionó que, actualmente, tiene en su poder dos vehículos de las marcas Ford y Seat, los cuales le fueron asignados por el Ayuntamiento de Atizapán y con los cuales recorren las comunidades, al tiempo en que manifestó que no es poseedor de una gran fortuna, pues incluso vive en la casa que construyeron con esfuerzo sus padres y que, posteriormente, le heradaron.

El edil morenista también puntualizó que la fotografía en la que se le observa portando un arma de fuego, fue tomada de sus redes sociales, pues ésta fue subida por él mismo desde hace más de 10 años, cuando no era funcionario y la cual fue resultado de la sorpresa que supuestamente le originó encontrarse un arma en la calle.

«Esta fotografía se tomó hace 10 o 12 años, cuando era un chavo y, como saben todos los que vivimos en la colonia Higuera, los domingos aprovechábamos para salir a jugar futbol a la Cerrada del Naranjo y ese día encontramos la pistola en una llanta, no estaba cargada, pero nos sorprendió fuertemente a todos los que ese día estábamos, por lo que me tomé la fotografía como todos mis amigos que estaban ese día. Nunca he disparado una sola pistola y nunca he sido sujeto a un proceso», comentó.