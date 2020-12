Hoy Estado de México – diciembre 08, 2020

Un nuevo modelo de bufanda fue creado por el príncipe Charles de Inglaterra que forma parte de su línea de diseños sustentables, para celebrar el décimo aniversario de la Campaign for Wool.

Esta organización está constituida por agricultores, fabricantes, diseñadores de moda y artesanos a nivel mundial, a fin de promover que la industria textil se modifique de forma lineal a circular, para llegar a ser sustentable, esto es que las prendas sean más duraderas y biodegradables.

El pasado mes de noviembre, Charles dio a conocer el lanzamiento de su línea de ropa sustentable, compuesta de 18 modelos, 10 para dama y 8 para caballero.

Para la temporada actual se lanzó una bufanda unisex, producida en 3 combinaciones en colores otoñales y disponible en Net-a-Porter, Mother of Pearl y Johnston of Eglin, a un precio de 195 euros US$236.00, y el dinero que se obtenga de las ventas se destinará a la iniciativa Future Textiles de la Prince’s Foundation y para la Johnston of Eglin.