Hoy Estado de México – diciembre 15, 2020

La vivienda donde Elvis y Priscilla Presley pasaron su luna de miel se ha puesto a la venta, se encuentra ubicada en Palm Springs, California.

En 1962 esta hermosa casa fue rentada por Elvis y se publicó en la revista Look, la casa era denominada “House of Tomorrow”. A la venta se encuentra a un precio de US$ 2.5 millones.

Su construcción data de 1960 y fue diseñada por el arquitecto modernista William Krisel, cuenta con cinco habitaciones y un ambiente de la era espacial. Tiene un jardín privado, cancha de tenis, huerto y una piscina con terraza sombreada de una sección, de acuerdo con TopTenRealEstateDeals.com.

¿Tú la comprarías?