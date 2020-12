Hoy Estado de México – diciembre 15, 2020

El Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría de la Mujer en la entidad firmaron convenios de colaboración general, en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a través de diversos proyectos, y un específico, sobre la impartición de justicia con perspectiva de género y la participación del PJEdomex en el Sistema de Seguimiento y Atención a las Personas generadoras de violencia de género SIGUE.

En el Palacio de Justicia signaron los documentos, el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar y la secretaria María Isabel Sánchez Holguín, quien manifestó que es labor de ambas instituciones garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, estableciendo los medios suficientes para alcanzar los objetivos que comprenden la atención a la ciudadanía, juzgar con perspectiva de género y el conocimiento profundo sobre el fenómeno de las desigualdades y las violencias.

A la par de impulsar la educación de los hombres, a fin de que asuman su responsabilidad y actúen de mejor manera en sus relaciones con las mujeres.

En este sentido, el presidente Sodi Cuellar comentó que el Estado de México siempre ha sido vanguardista, no solo en el desarrollo de conceptos como el feminicidio, que es un tipo penal que va más allá de privar de la vida a una mujer, pues tiene una etiología compleja donde se debe incidir, no solo en sancionar con severidad, si no analizar las causas del fenómeno y atacarlas de raíz.

Expresó que el Poder Judicial del Estado de México está convencido que juzgar con perspectiva de género, capacitar a juezas y jueces en el tema, establecer una agenda común, ponerla en práctica y darle seguimiento nos construirá como una entidad de respeto a las mujeres y nuevas masculinidades.

Apuntó que el PJEdomex trabajará para que todos los esquemas de atención a la mujer y de prevención de la violencia feminicida se adapten al Tribunal Electrónico, pare servir y resolver con mayor rapidez y eficacia; trabajando en la protección de la mujer como un esquema de desarrollo.

Los convenios suscritos incluyen proyectos como investigaciones, talleres, cursos, seminarios diplomados y capacitación, además la generación de sistemas de intercambio de información de interés mutuo.

En tanto, el convenio específico busca establecer la coordinación para el registro, canalización, seguimiento y revisión de las personas generadoras de violencia a los Centros de Atención y Reeducación de la Secretaría de la Mujer, a través del Sistema de Seguimiento y Atención a las Personas Generadoras de Violencia de Género SIGUE.