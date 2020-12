Hoy Estado de México – diciembre 21, 2020

Gabriel Soto se convirtió en tendencia en twitter luego de que un video íntimo, protagonizado por él mismo, se filtrara en redes sociales.

El video dura un poco menos de un minuto pero en él se puede apreciar con claridad cada una de las partes del cuerpo del novio de Irina Baeva.

Y es que no hay duda al respecto a su identidad, pues sus tatuajes en el brazo, pecho y cadera que muestra lo delatan





Las y los internautas no dejaron pasar el hecho, pues también han inundado las redes sociales con infinidad de memes.

Tras la filtración del video con contenido sexual, enseguida empezaron las compraciones con «Zague», pues en las imágenes que circulan por redes que ve que el actor tiene grandes atributos.

Desde luego que esta situación no se escapó a los memes, y aunque todavía Gabriel Soto no lanza una postura sobre esta filtración, los usuarios empezaron a hacer bromas en torno a esto, pues no queda más que tomarlo con buen humor.

El novio de Irirna Baeva, se une a la lista de otras celebridades de quienes se ha filtrado contenido erótico en redes sociales como son el mismo «Zague», David Zepeda, Sergio Basañex o Polo Morín.

Yo viendo el por qué Gabriel Soto es tendencia pic.twitter.com/8FPORxhc7y — GABY 🇲🇽// LOUIS MEXICANO (@lovexmyidolss) December 21, 2020

Geraldine Bazan con sus hijas después de que se filtraran el video de Gabriel Soto#GabrielSoto pic.twitter.com/YLer8T74V0 — Mich Michelson (@MRodhez03) December 21, 2020

Quién me manda a mi entrar a la tendencia de Gabriel Soto. pic.twitter.com/jysMAIMAbS — 《Grecka Noiret Agron 🏳️‍🌈💫 (@GreckaNOiret25) December 21, 2020