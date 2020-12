Hoy Estado de México – diciembre 29, 2020

La mañana de este martes, un fuerte sismo sacudió Croacia con 6.2 grados de magnitud, dejando a su paso gran cantidad de personas sin vida y lesionados, así como viviendas con daños totales, de acuerdo con el presidente municipal de Petrinja, Darinko Dumbovic.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, indicó Darinko.