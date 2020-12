Arturo Callejo-diciembre 1, 2020

Al menos 40 empleados de casinos ubicados en municipios como Metepec, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan, llegaron a palacio de gobierno estatal, para pedir se reabran estos sitios de apuestas, ya que alrededor de tres mil 500 personas que se emplean de forma directa llevan nueve meses sin trabajar por la pandemia de Covid-19.

Javier García, indicó que vendedores, cajeros, meseros y de limpieza, se han quedado sin dinero y sin trabajo, incluso, muchos ya retiraron su pequeño fondo de desempleo de sus afores y se han venido endeudando para ir sobreviviendo junto con sus familias.

“Nos sentimos olvidados y echados a un lado, nosotros no tenemos seguridad social, en mi caso, si me llego a enfermar de Covid, pues no tengo 30 mil o 40 mil pesos para una enfermedad así”, indicó Javier.

En todo el Valle de México y zona oriente operan entre 15 y 22 empresas de casinos, “en un inicio sí nos pagaban algo, pero ya lo dejaron de hacer”, manifestó.

Con la manifestación de este martes, suman tres las que han hecho las personas desempleadas de casinos, las dos primeras fueron en Tlalnepantla y Naucalpan.