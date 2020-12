Manuel López – diciembre 08, 2020

Un presunto delincuente se llevó una tremenda golpiza por parte de vecinos del municipio de Chimalhuacán, tras aparentemente fracasar en su intento de robar un local comercial.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes, sobre la Avenida de las Torres, casi esquina con Bordo de Xochiaca, en la zona limítrofe con el municipio de Nezahualcóyotl.

Al parecer, el sujeto, de aproximadamente 35 años, trató de escapar a bordo de una motocicleta, tras despojar de su teléfono celular a una empleada de una farmacia.

Los hechos fueron presenciados por trabajadores de un taller mecánico y una gasolinera, quienes, de inmediato, lograron impedir su huida, lo detuvieron y comenzaron a golpearlo frente al local.

-“Para que se lo quitas, ahí está la niña”

-“Usted se metió corriendo”

-¿Qué te robe?”

-“Este teléfono que se te cayó”

-“Yo no me he robado nada”, se escucha en la grabación.



Los golpes, por parte de los vecinos, le provocaron lesiones en la cabeza que fueron atendidas más tarde por servicios de emergencia que llegaron a la zona.

Al final, el presunto responsable fue trasladado al ministerio público para deslindar responsabilidades.