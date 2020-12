Hoy Estado de México – diciembre 14, 2020

Stephanie Valenzuela, denunció al actor Eleazar Gómez el pasado 5 de noviembre, luego de que la violentó intentando estrangularla, debido a esto, él se encuentra en prisión.

A más de un mes, Frank Valenzuela, hermano de la modelo reveló a “TV y Novelas” que, desde prisión, Gómez sigue mensajeando a Tefi exigiéndole que lo perdone. Al parecer ningún mensaje lo muestra arrepentido:

“Él cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre. ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error’”, confiesa.

“Y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”. Sin embargo, no es la primera vez que el actor intenta una negociación con la modelo: “Eleazar ‘N’ ha intentado llegar a un acuerdo… cuando hubo ofrecimientos de ‘vamos a arreglar las cosas, ¿qué quieres?’, mi hermana en ningún momento aceptó porque no necesita nada”, dijo.