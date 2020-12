Hoy Estado de México – diciembre 17, 2020

Un total de 397 establecimientos de venta de alimentos han sido suspendidos por cometer diversas irregularidades durante la contingencia sanitaria, por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem).

Verificadores de las 18 Jurisdicciones de Regulación Sanitaria y del sector central han realizado 7 mil 894 visitas de fomento sanitario a restaurantes, fondas, cocinas económicas, taquerías y establecimientos de comida rápida, con la finalidad de prevenir enfermedades por alimentos y supervisar que se cumplan los protocolos sanitarios.

La dependencia, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisa que derivado de estas acciones de vigilancia, el personal ha detectado entre otras irregularidades malas condiciones higiénico-sanitarias, manejo inadecuado de alimentos, falta de documentación que acredite su legal funcionamiento e incumplimiento de los protocolos sanitarios.

En este caso, se ha observado que en algunos negocios no aplican las medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, no cuentan con dispensadores de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, tampoco toman la temperatura corporal de los consumidores y, sobre todo, no fomentan el respeto a la sana distancia.

Tampoco se ha respetado el horario de cierre y el aforo máximo del 30 por ciento permitido a estos establecimientos, lo que contraviene con el llamado que de manera constante realiza el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a fin de prevenir la propagación de COVID-19.

Entre los municipios donde se han intensificado estas acciones destacan Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, Ixtlahuaca, Zinacantepec, Atlacomulco, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Nicolás Romero y Tultitlán, entre otros municipios del Valle de México.