Arturo Callejo-diciembre 12, 2020

Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 60 Legislatura mexiquense, Omar Ortega Álvarez y José Alberto Conttolenc Buentello, respectivamente, coincidieron en que llegó a tiempo la determinación del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, de reducir, a partir del próximo lunes, el horario de la actividad comercial y movilidad de los mexiquenses, a fin de reducir la escalada de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por la pandemia de COVID-19.

“Es un tema muy delicado y celebro lo del gobernador que no da el semáforo rojo, es naranja con restricciones y es lo más atinado, porque deja que siga la economía fluyendo”, indicó el legislador perredista.

Para el diputado Couttolenc Buentello, la decisión de restringir los horarios y todo lo que implica, se debe al aumento en los contagios.

“No nos queda más que confiar en nuestras autoridades especialistas en ese tema, no podemos entrometernos con una evaluación que puede estar sesgada”, aseveró.

En contraste, Mauricio Massud Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) del Estado de México, sostuvo que la determinación del ejecutivo mexiquense fue como darle un “tiro en la cabeza” al sector que representa, pues el hecho de que, a partir del próximo lunes, serán cerrados a las 17:00 horas todos los restaurantes, acorta el lapso de comida y la gente terminará por no ir, pues acostumbra a llegar entre las 15:00 y 15:30 a estos establecimientos.

El empresario agregó que hay pláticas con el gobierno mexiquense para que a los restauranteros se les deje cerrar entre las 20:00 y 21:00 horas y con ello obtener el dinero para saldar aguinaldos y pagar renta de locales y servicios como energía eléctrica y agua potable.

“Ni siquiera puedes sacar el turno de comida, en promedio, la gente llega a las tres, tres y media de la tarde al restaurante y los están sacando a las cinco. El gobierno tenía el temor de que, en diciembre, estos lugares iban a estar llenos o abarrotados, no es así, este diciembre es atípico, prácticamente ha sido igual de lento que noviembre, donde no hay eventos de gobierno, de las empresas; entonces, es un diciembre en el que no vamos a estar llenos, pero si nos cortan aparte el tema del turno a las cinco de la tarde, nos están dando prácticamente un tiro a la cabeza”, pronunció el empresario.