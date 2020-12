Isaac Ramírez – diciembre 17, 2020

Ante el riesgo que existe de que se agraven los contagios de COVID-19 por las condiciones ambientales que imperan en el Valle de México durante la época decembrina, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las secretarías de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México llamaron a la población a evitar prácticas que provoquen la concentración de partículas contaminantes en la atmósfera o, de lo contrario, se podría incrementar el número de infecciones respiratorias.

En conferencia de prensa, el director de Salud Ambiental del Sistema Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas Rodríguez, aseguró que está demostrado que la contaminación del aire aumenta la probabilidad de que se registren infecciones en las vías respiratorias superiores y respiratorias agudas, dolores de cabeza y reacciones alérgicas, asma o isquemias, así como profundizar los casos de influenza estacional o COVID-19.

Explicó que, de acuerdo con un análisis que realizó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la CAMe este mismo año y cuyos resultados coincidieron con otros que se hicieron en diferentes partes del mundo, la contaminación del aire podría agravar los índices de mortalidad por COVID-19, toda vez que la presencia de partículas suspendidas PM10 o PM2.5 propiciarían una disminución de la capacidad inmunológica y bajaría las defensas de las personas, por lo que debe evitarse.

El experto consideró que, a pesar de que una alta concentración de partículas, de dióxido y de nitrógeno, no debe tomarse como el principal factor de riesgo para la transmisión de virus como el COVID-19, sí genera una condición de que los contagios ocurran con mayor frecuencia y sean más graves al contar con un sistema inmunológico débil, lo que genera un terreno propicio para que el virus sea más dañino para las personas, por lo que recomendó evitar las exposición a agentes contaminantes, especialmente, en personas obesas, hipertensas e inmunodeprimidas y las que pertenecen a otros grupos de riesgo.

Por su parte, el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo, destacó que regularmente durante la temporada decembrina se generan pocas condiciones favorables en el ambiente, debido a que es complicado que se dispersen los contaminantes por la inversión térmica que ocurre en las atmósfera del Valle de México, por lo que invitó a la gente a ser corresponsable y cuidar al medio ambiente y evitar más daños a la salud.

Mencionó que, a diferencia de otros años, en esta ocasión podría no intensificarse el programa Hoy No Circula durante esta temporada, pues no se puede limitar la movilidad ante la emergencia sanitaria, por lo que se prevé usar el programa de contingencias de manera regional y solo en caso de que la concentración de contaminantes se presente en dos o más zonas, se aplicaría un programa de restricción a la circulación bajo ciertas consideraciones.

Por lo anterior, autoridades capitalinas y mexiquenses recomendaron:

Evitar prender fogatas, cohetes y juegos pirotécnicos.

No quemar pastizales, llantas o residuos de cualquier tipo.

No usar ladrilleras, hornos artesanales.

No encender chimeneas, carbón o leña en interiores y exteriores.

No ocasionar incendios forestales.

Reducir el uso del automóvil y fortalecer el trabajo en casa.

Además, pidieron a la gente estar atenta al nuevo índice de calidad del aire que entró en vigor este mismo año, con la intención de tomar las decisiones adecuadas, en caso de que aumenten los niveles de contaminación en los siguientes días.

De ser así, recomendaron evitar la exposición al aire libre, especialmente, para niños y adultos mayores; limitar las actividades sociales y recreativas, evitar hacer ejercicio vigoroso en espacios abiertos, protegerse de cambios bruscos de temperatura, evitar fumar, cubrirse naríz y bocas, así como consumir alimentos ricos en vitamina A, C y D.