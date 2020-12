Arturo Callejo-diciembre 9, 2020.

Aún la militancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Edomex, no define si van o no en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido Acción Nacional (PAN), para tratar de quitarle a Movimiento Regeneración Nacional, curules en la Cámara de diputados y presidencias municipales, pues actualmente Morena es mayoría.

A pesar de que no hay nada definido, Cristian Campuzano Martínez, presidente del PRD en este estado, dijo que el objetivo es ganar hasta 30 presidencias municipales, una buena parte de éstas en la zona oriente y mantener su fuerza en el sur mexiquense.

Aunque en vísperas de que comiencen de lleno los tiempos electorales para renovar en 2021, la Cámara de diputados y las 125 presidencias municipales, el líder perredista aceptó que:

“Vamos a analizar cuál es la propuesta de la alianza con el PAN o PRI o con los dos, no hay vetos, hay definición estratégica de nuestro instituto político e iremos a una alianza que favorezca el PRD”.

Campuzano Martínez advirtió que el PRD pintará de amarillo el centro del Valle de Toluca, mantendrá su bastión en el sur estatal y dará la sorpresa en el norte del Edomex.

En tanto, Omar Ortega Álvarez, actual diputado local y ex presidente estatal del PRD, reconoció que formar una alianza entre el PRD-PRI-PAN, “no es fácil, porque todavía en el Estado de México no hay certeza, no se ha decidido en el estado si hay o no alianza”.

Hasta el momento, solo se han reunido de forma bilateral personajes del PRD, PAN y PRI, pero falta llegar a una mesa política, concluyó Campuzano Martínez.