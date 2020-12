Isaac Ramírez – diciembre 07, 2020

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Cuautitlán México, Ariel Juárez Rodríguez, manifestó su interés por contender nuevamente por la presidencia municipal; sin embargo, se dijo respetuoso de las decisiones de su partido, el cual no permite el mecanismo de la reelección.

En un mensaje a medios ofrecido al término del ejercicio de rendición de cuentas, el edil sostuvo que buscará que su proyecto de gobierno sea de seis años para lograr la transformación de Cuautitlán México, aunque dijo que quien tomará la decisión será la militancia de su partido, a través de la encuesta.

“Sostengo que el proyecto debe de ser de seis años, ésta es una primera etapa, pero no lo voy a decidir yo, estaré sujeto al escrutinio de la población, a través de la encuesta, pues quizá la encuesta me ubique en el recinto legislativo o igual me voy a la banca”, afirmó.