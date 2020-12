Arturo Callejo – diciembre 22, 2020

El 1 de enero de 2021, el Estado de México no amanecerá con su nuevo presupuesto a ejercer, luego de la negativa que mantuvo el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, de que el gobierno estatal no adquiera una deuda por 13 mil 500 millones de pesos, por lo que al no haberse reestructurado el proyecto de presupuesto del paquete fiscal 2021 que exigían los legisladores morenistas, se intentará sacar hasta el 4 de enero en sesión extraordinaria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, expresó que no hubo condiciones para aprobar el paquete fiscal 2021 y su bancada actuará de manera cauta y responsable, para no dejar a la entidad en una situación financiera delicada.

Los diputados morenistas, Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz Pérez, indicaron que actualmente la deuda del Estado de México asciende a 43 mil millones de pesos, por lo que toda la bancada de Morena rechazó una deuda más que alcanzaría los 19 mil millones de pesos, ya con intereses insolutos y dejaría una deuda pública superior a los 60 mil millones de pesos.

“Los diputados de Morena expresamos nuestro rotundo rechazo al tema del endeudamiento, esperamos que el gobierno del Estado a través del Secretario de Finanzas (Rodrigo Jarque Lira), haga llegar al Congreso el proyecto alternativo donde no se considera endeudamiento y además atienda los ajustes que varios diputados le hemos planteado a efectos de tener ahorros de al menos cinco mil millones de pesos”, expresaron los legisladores mexiquenses.

Por ello, la Diputación Permanente citó a sesión extraordinaria para el 4 de enero de 2021 para tratar de obtener el paquete fiscal a ejercer el año entrante.