Manuel López – Diciembre 7, 2020

América Vianet, conductora de taxi por aplicación, fue localizada sin vida dos meses después de haber sido reportada como desaparecida.

Familiares de la mujer de 35 años informaron a través de redes sociales su localización, sin detallar el sitio ni las condiciones en las que fue encontrada.

América, quien era madre de dos menores fue vista por última vez el pasado 25 de septiembre de 2020, cuando salió a trabajar para las empresas Didi y Uber a bordo de un automóvil Nissan Versa color azul con placas de circulación H97AWY.

Luego de varias horas de intentar localizarla, el 26 del mismo mes, su familia levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar con su búsqueda y tras más de dos meses de indagatorias, este domingo su familia identificó su cuerpo.

“Tu muerte no será en vano y pido a todos que no olviden tu cara, que no olviden que te arrancaron la vida de golpe y de la manera más cruel, hoy exigimos justicia por ti, #NiUnaMasNiUnaMenos, #JusticiaParaAmericaVianet, no olvidaremos tu cara, no olvidaremos tu nombre”, se lee en la publicación.