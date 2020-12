Arturo Callejo – diciembre 23, 2020

Un toque de queda solo puede ejecutarse con las fuerzas armadas federales, como es el Ejército, pero con la autorización del Congreso y a petición del gobernador en turno, siempre y cuando haya una situación muy extrema, como el hecho de haberse perdido el control del Estado de Derecho, como pueden ser rebeliones, motines, golpe de estado, incendios, saqueos en cetros comerciales y bancos, por ejemplo, acentuó Jorge Arellano Medina, ex presidente del Colegio de Abogados del Estado de México.

Vía telefónica, el ex director de la policía municipal de Metepec, sostuvo que un presidente municipal no tiene la facultad de decretar un toque de queda, aunque sí puede hacer un llamado a que la ciudadanía se quede en su casa después de determinada hora ante un escenario epidemiológico como el que se vive.

“Solo lo puede hacer el ejecutivo del estado, siempre y cuando con la autorización del Congreso local, no cualquier presidente municipal de cualquier municipio va a decir que a partir de esta fecha decreta un toque de queda porque es anticonstitucional, se estarían violando las garantías de libre tránsito.

Y si el Ejército encuentra a alguien (durante el toque de queda) le puede disparar sin ninguna investigación porque es en desacato a ese toque de queda, pero es cuando prevalece una situación ya generalizada de saqueos, que ya prácticamente se le fue el control al Estado y no hay otra opción más que irse a los extremos y dictar toque de queda, pero esto lo tiene que solicitar el ejecutivo y lo tiene que aprobar el legislativo, no nada mas es a discreción de cualquier presidente municipal, y acreditar que sea algo que está fuera de control, que las policías estatales y municipales no puedan controlar este tipo de situaciones y entraría la policía nacional, prácticamente”, indicó el Doctor en Derecho.