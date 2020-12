Isaac Ramírez – diciembre 03, 2020

El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, acusó que el Gobierno de México ha restringido a los laboratorios privados la venta de vacunas contra el COVID-19, una vez que comiencen a llegar al país, por lo que los municipios que cuenten con recursos para adquirir lotes para aplicarle las vacunas a sus ciudadanos, no podrán hacerlo y tendrán que sujetarse a la campaña de vacunación federal.

El también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) apuntó que, en el caso de Huixquilucan, se disponen de 10 millones de pesos para adquirir dosis, los cuales fueron resultado de los ahorros que se tuvieron por la suspensión de los festejos patrios, así como por las buenas prácticas financieras que se han logrado a lo largo del año.

La solicitud viene, luego que Enrique Vargas, en representación de los alcaldes panistas del país, solicitara al gobierno federal un cambio en la estrategia de atención a la pandemia del COVID-19, con la promoción del cubrebocas, la aplicación de más pruebas de laboratorio y la asignación de más recursos en materia sanitaria, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitara a México tomarse muy en serio esta enfermedad, ante el aumento rápido de los contagios durante el mes de noviembre.

“Fue clara la OMS sobre el tema de la pandemia, por lo que insistimos en que debe haber un cambio de estrategia, no salir a decir que el cubrebocas no funciona y que no para el virus,, pues es la única defensa contar el COVID-19 que tenemos”, recalcó.