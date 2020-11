Hoy Estado de México – noviembre 4, 2020

El tema del coronavirus este año se hizo polémico por lo importante y desastroso que ha sido a nivel mundial, y todo parece indicar que la Navidad la pasaremos en compañía del virus.

Fue así como un usuario de TikTok realizó un villancico dedicado al Covid-19, pues a pesar de que el mundo ha enfrentado muertes y temor, la gente lo toma con sentido del humor.

Debido a lo cerca que se encuentra la Navidad, el usuario de Tik Tok, Javi Arjona Ketchup, identificado como @javiketchup en redes sociales, tomó la melodía de la “Marimorena” para inventar el villancico dedicado al coronavirus.

Esta es la letra de canto que explica la manera en la que el coronavirus se ha apoderado del mundo entero.

«La Virgen y San José y la estrella que brilla obligan a los pastores a acudir con mascarilla. Tose, tose, tose, pero con cuidado, que no me contagies al pastor de al lado. Todos este año, todos confinados, que no nos visitan ni los Reyes Magos”, entona Javi en Tik Tok.»