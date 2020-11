Hoy Estado de México – noviembre 2, 2020

El mundo artístico se encuentra de luto, tras la muerte de la productora Magda Rodríguez, este domingo.

Magda era productora del programa «Hoy«, y este lunes, el matutino rindió homenaje.

Luciendo ropa blanca y negra, los conductores ofrecieron unas palabras a Magda, a su jefa y amiga que este día ya no estuvo en el foro de Televisa, atrás de ellos.

Con una vela en la mano, cada conductor ofreció unas palabras, Pedro Prieto dijo que era como de su familia, Marisol González solo dijo gracias al igual que Arturo Carmona quien hace poco entró al matutino.

Raúl Araiza recordó reuniones previas al programa, las risas y el humor negro que la caracterizaba: «todo el programa era un show, llena de alegría y de cosas positivas».

Andrea Legarreta dijo: «Magda querida, este programa que era tu gran sueño, va para ti una mujer ejemplar, madre, hermana, hija amiga, jefa, compañera, este programa va para ti corazón, gracias por todo, gracias por tus risas aún en medio de ataques y cosas negativas… se siente muy vacío este foro sin ti».

Por su parte, el Burro Van Rankin, comentó que Magda era un roble ante cualquier ataque: «una mujer que nunca le importaba lo que decían mal de ella, nunca la podían vencer seguía adelante».

Desde su casa, Galilea Montijo no podía creer la triste noticia, y no pudo contener el llanto: «que día tan difícil para todos nosotros, me hubiera encantado estar con ustedes… este dolor tan grande, sigo sorprendida con la noticia, hoy me levanté y pensé que había soñado, no tengo palabras, les mando muchos besos, aquí estoy con ustedes».