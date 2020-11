Hoy Estado de México – noviembre 13, 2020

Integrantes del mariachi Gama 1000, grabaron un video que circula en redes, donde indican que tenían la intención de dar una sorpresa a sus seguidores grabando un Tik Tok en las pirámides de Teotihuacán, por lo que pagaron su boleto, entraron y le negaron el acceso a la pirámide del sol.

“…el tema no es que nos negaran el acceso porque fuéramos a grabar o a lucrar, porque no traíamos ni instrumentos musicales ni nada de eso, solamente nos negaron el acceso porque traíamos el traje de mariachi, no se puede ingresar con el traje de mariachi y dijimos, bueno qué traes contra el mariachi?, no, no es solamente contra el mariachi, también nos mencionó que si vienes vestido como huichol o con cualquier traje típico mexicano o cualquier vestimenta indígena no te van a permitir la entrada a las pirámides de Teotihuacán”, comentaron.

Asimismo, bromearon diciendo que si alguien quiere visitar las pirámides de Teotihuacán debe vestir como turista, y recalcaron que lo más común es que no permitan el acceso con cámaras fotográficas, sin embargo, los celulares si están permitidos y las grabaciones también, pero dicho material no se puede subir a redes sociales, según información de quienes laboran en el lugar, a lo cual, comentaron “no estoy entendiendo nada, creo que simple y sencillamente pues no estaban de acuerdo en que pasáramos con nuestra vestimenta de charro y nos negaron el acceso…”

Tras la mala experiencia, los integrantes del mariachi Gama 100 comentaron que les pidieron pasar por su reembolso a la puerta 1 con el administrador, lugar donde les dijeron que no habría reembolso a pesar de haber mostrado los boletos de entrada y estacionamiento y de no haber ingresado hacia las pirámides, por lo que criticaron la mala organización del lugar.

Finalmente, invitan a los integrantes de algún otro mariachi o algún otro grupo musical o alguien indígena que tengan la intención de visitar esta zona arqueológica a que no acudan pues “no los van a dejar pasar y aparte los van a terminar bolseando”, lamentaron el trato y la desorganización, ya que el administrador está de vacaciones.