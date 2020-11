Hoy Estado de México – noviembre 4, 2020

Este miércoles, en pleno centro de la ciudad de Toluca, una policía de tránsito fue agredida por un automovilista que circulaba sobre la calle Independencia.

Todo ocurrió cuando la policía iba a infraccionar al sujeto que no dejó de avanzar aun cuando ella se puso frente a la unidad para retirar su placa y efectuar la infracción.

La policía le pidió detenerse, pero no se quitaba “no te voy a dejar ir, estoy embarazada cabrón, tú sabrás”, a lo que algunos ciudadanos que transitaban por el lugar reclamaron en defensa de la autoridad.

“Cálmate, oye la vas a tirar, te está tomando una infracción, déjate tomar la infracción, por favor”.

“Qué te pasa, todavía de que no respetas, no, no, tienes que respetar, está la oficial parada, no chingues”.

Fueron algunas cosas que los ciudadanos le gritaron al hombre mientras, finalmente, la oficial le retiró la placa dejándolo ir.

Ante esto, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, publicó un mensaje en Twitter, en reconocimiento de la labor de esta mujer policía que realiza con ética su trabajo.

«Por acciones como estas, es un orgullo ser toluqueño. Gracias a los ciudadanos que defendieron a una oficial de policía que iba a ser agredida por realizar su trabajo. Mi reconocimiento a las mujeres policías que hacen de Toluca un mejor lugar para vivir», escribió en su cuenta de Twitter.