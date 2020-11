Osvaldo Müller – noviembre 17, 2020

En un foco de contagio de Covid-19 se ha convertido la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en Ecatepec, debido a que no existe ningún filtro sanitario para que los derechohabientes accedan a ella.

Los pacientes deben llegar a temprana hora y formarse al exterior de este sitio sin respetar la sana distancia, para poder obtener la atención médica, renovación de incapacidad o realizar algún trámite administrativo.

“ Me parece ilógico que allá adentro si se respetan las medidas de la sana distancia y todo pero aquí estamos amontonados ”, mencionó el señor Cristóbal, quien acudió a darle seguimiento a su dictamen de pensión.

La mayor parte de las personas que acuden a este lugar forman parte de los grupos vulnerables como: adultos mayores, aquellos que presentan padecimientos como hipertensión o diabetes y mujeres embarazadas, todos ellos expuestos a contraer el virus.

Una vez que la fila comienza a avanzar un guardia de seguridad privada lleva acabo la revisión de los documentos en la entrada principal, situación que genera aglomeraciones.

Después, los pacientes ingresan y se encuentran de frente con los módulos vacíos, en donde se debería estar realizando la toma de temperatura, la aplicación de cuestionarios y de gel antibacterial, aunque esto no es así.

“Es una vergüenza esto, no hay ninguna distancia entre las personas, no hay gel, no hay limpieza, en lugar de venir a curarse yo creo que vienen a infectarse”, denunció el señor Francisco Quezada.