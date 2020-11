Arturo Callejo-noviembre 13, 2020

Alrededor de 30 personas, entre directivos, académicos y estudiantes de la facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), acudieron a palacio de gobierno municipal de Toluca, para tratar de aportar trabajo al Instituto Municipal de la Mujer enfocado a erradicar la violencia contra las mujeres.

En esta manifestación, María Teresa García Rodea, directora de la facultad de psicología de la UAEM, indicó que en el plano académico se intentarán desarrollar vínculos con la autoridad local para sugerir programas de intervención en contra de la violencia hacia las mujeres toluqueñas.

“Tenemos un diagnóstico sobre el perfil que tienen las estudiantes (en Toluca), también estaríamos aportando acciones sobre cultura de equidad de género y el cómo se puede erradicar la violencia, pues creo que la cultura de paz no la estamos tocando”, expresó la directiva universitaria.

Esto a la par de que se manifestaron para que se resuelvan con prontitud los homicidios cometidos el sábado y domingo pasados en contra de Karina López, de 21 años de edad y Karla Isela Meléndez Castillo, de 25, esta última jovencita ex egresada de la facultad de Ciencias de la Conducta y quien fue hallada sin vida en una bañera de un domicilio situado en la colonia Guadalupe, al norte de Toluca.

También exigieron justicia para Karina, de quien se presume su victimario fue su propia pareja sentimental de nombre Miguel Ángel, con quien apenas tenía un mes de vivir juntos.

María Teresa García Rodea, directora de la facultad de psicología de la UAEM, se cuestionó el por qué si el tema de la seguridad en Toluca se atiende con más elementos policíacos y patrullas, “que ese es un aspecto importante, tendríamos que ver qué está pasando, cuál es el fenómeno que no está articulándose de forma adecuada en donde nuestras compañeras no se sienten protegidas y estoy hablando solamente de Ciencias de la Conducta, pero claro que si me voy a una zona como El Cerrillo o a una zona hacia el sur y norte, finalmente todos somos vulnerables ahora”.