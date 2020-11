Osvaldo Müller – noviembre 03, 2020

Un grupo de dueños y trabajadores de establecimientos con la denominación de restaurante-bar, antros y centros nocturnos, ubicados en Ecatepec, bloquearon la mañana de este martes la Avenida Central en su cruce con la avenida R1, para exigir al gobierno local les permita reaperturar sus negocios.

De acuerdo con los manifestantes, aún y cuando el semáforo epidemiológico pasó del color rojo al naranja y con ello en la gaceta del gobierno del Estado do México se estableció que estos sitios podrían volver a abrir en horarios controlados y con las medidas de higiene necesarias, el ayuntamiento no ha permitido la operación.

“No nos permiten trabajar y no se vale todos tenemos familia por lo cual ver y no es posible que no nos permitan laborar, que el señor Fernando Vilchis haga lo posible, más bien lo imposible por dejarnos trabajar. Si no nos morimos de la enfermedad del coronavirus nos vamos a morir de hambre”, mencionó Yolanda González empleada de un restaurante-bar.