Osvaldo Müller – noviembre 18, 2020

Con temor, es como los habitantes del fraccionamiento Infonavit Norte, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, salen a las calles, debido a que, desde hace aproximadamente un mes, el alumbrado público no funciona.

Desde el inicio de la administración del morenista Ricardo Nuñez Ayala, en el año 2019, los residentes de este fraccionamiento solicitaron que las lámparas fueran cambiadas, ya que, de manera gradual, han dejado de funcionar y, ahora, la mayor parte se encuentran apagadas, lo que mantiene en penumbras las calles.

Derivado de esta situación, los asaltos a transeúntes han ido en aumento de manera significativa, pues la oscuridad de las calles ha atraído a los ladrones, los cuales no han podido ser detenidos, debido a que las patrullas tampoco realizan rondines en la zona.

“A cada rato nos asaltan, ya no estás seguro ni en la esquina de tu casa. A mis hijos ya les quitaron dos veces su dinero y los celulares. A mí ya me han robado el dinero para el pan y no es justo que nadie nos ayude, vivimos con miedo y ya no queremos salir” aseguró Marina.