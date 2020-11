Hoy Estado de México – noviembre 13, 2020

Una llamada sorpresiva recibió la modelo Stephanie Valenzuela de Zoraida Gómez, su ex cuñada, quien tenía la intención de pedirle perdón en nombre de su hermano, el actor Eleazar Gómez.

La cantante peruana informó a El Heraldo que siempre se llevó muy bien con la familia de su ex pareja, por lo que no tuvo ningún inconveniente en responder la llamada de la actriz, quien la buscó para pedirle perdón en nombre de su hermano, que se encuentra en prisión preventiva luego de haber violentado a Valenzuela.

Sin embargo, Stephanie no aceptó las disculpas de ella y lamentó que su familia esté pasando por esta situación, en especial la madre del actor, no obstante, aseguró que el destino de Eleazar, quien permanece recluido en el Reclusorio Norte, acusado de violencia familiar equiparada, no está en sus manos.