Hoy Estado de México – noviembre 17, 2020

A pesar de que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue abierta una carpeta de investigación por la muerte de un joven de 18 años al interior del parque de diversiones, aparentemente, luego de que éste saliera volando por no encontrarse bien asegurado al momento del funcionamiento del juego, Six Flags México negó que el hombre haya fallecido y aseguró que se encuentra estable; no obstante, reconoció que cerró temporalmente un juego de sus instalaciones, luego de que se registrara un incidente en él.

A través de un comunicado, el parque de diversiones señaló que un joven de 18 años sí se lesionó, pero este hecho ocurrió en los «tambores giratorios»; no obstante, dijo que este juego es una atracción que ha permanecido en el parque por mucho tiempo y ha brindado millones de ciclos seguros para quienes optan por subirse en él.

«La seguridad de nuestros visitantes es siempre nuestra máxima prioridad, por ello, por precaución el juego se cerró para una inspección exhaustiva y se encontró que funciona de manera segura. Este juego es una atracción que ha permanecido en el parque por mucho tiempo y ha brindado millones de ciclos seguros sin problema; sin embargo, el reciente incidente está bajo investigación, por lo que permanecerá cerrado temporalmente», mencionó la empresa.

La respuesta ocurre, luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmara que se abrió la carpeta FIMC/MC-21/UI-3C/D/01381/11-2020/R1, por este hecho, en donde quedó asentado que aparentemente, el joven subió al juego conocido como «El Pingüino» y, al parecer, no lo aseguraron bien, lo que ocasionó que, en un movimiento brusco, saliera volando.

De acuerdo con la denuncia dada a conocer por El Universal, el visitante habría resultado con traumatismo craneoencefálico y una herida frontoparietal de once centímetros aproximadamente, lo que ocasionó que fuera ingresado a terapia intensiva en una hospital de la zona, donde más tarde, murió.