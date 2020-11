Isaac Ramírez – noviembre 18, 2020

Con 10 votos en contra, el Cabildo de Naucalpan rechazó la posibilidad de ampliar el periodo de la consulta ciudadana para el análisis del Plan de Desarrollo Urbano, que propusieron a través de dos puntos de acuerdo la tercera síndico, Sandra León Hernández; y los regidores Paulina Pérez González, Pedro Fontaine Martínez y Araceli Matehuala Reyes, Angélica del Valle Mota y Anselmo García Cruz; así como la segunda síndico, Abigail Ruiz Coutiño, por lo que este procedimiento terminará el próximo 30 de noviembre.

Como lo anunciaron ayer en conferencia de prensa, este miércoles, durante la Septuagésima primera Sesión Ordinaria de Cabildo, los regidores de oposición solicitaron que se incluyera en el orden del día este punto de acuerdo para discutir la viabilidad de que se extienda el plazo de la consulta, toda vez que ésta se realiza en medio de la contingencia sanitaria, lo que limita el aforo en el Ágora del Parque Naucalli; sin embargo, los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, con excepción de los regidores Laura Aldana Chávez, Jesús Hernández Luis y Carmen Abigail Ruiz Coutiño, rechazon la propuesta.

La negativa generó reclamos de los proponentes, quienes lamentaron que sus compañeros hayan recurrido al «agandalle» para evitar que este proceso, en el que solo se establece un periodo mínino de 30 días, no ocurriera, a pesar de que es la principal solicitud de quienes radican en Naucalpan, por no contar con condiciones para revisar y analizar detenidamente el proyecto de desarrollo que se prevé para los próximos 20 años.

Recalcaron que el objetivo de la propuesta dw que se aplace la consulta ciudadana radica en que haya mayor transparencia en los cambios de uso de suelo que se proponen, además de que se fortalecía el acceso a la información y al diálogo, y se cuidaría de la salud de la gente.

Tras ser silenciado en una ocasión, por considerar que si postura no coincidía con el tema que se discutía, el regidor independiente, Anselmo Cruz García, calificó la actitud de los ediles de oposición como antidemocrática, pues consideró que sus compañeros le negaron a los ciudadanos la oportunidad de ser escuchados.

«Lamento que no se haya discutido el tema, porque es un clamor importante que hacen en conjunto los ciudadanos, ya que hay un amplio sector inconforme no con el proyecto del plan, sino porque éste no se conoce a fondo, pues no hay acceso a él en estos momentos de pandemia, por lo que con ello se está mandando un mensaje de que no se quiere escuchar a la ciudadanía y que las cosas que se hacen, se deciden de manera unilateral», subrayó.