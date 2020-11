Isaac Ramírez – noviembre 26, 2020

Por segunda ocasión en una semana, la mayoría de los ediles de Morena y los partidos aliados del Cabildo de Naucalpan se negaron a incluir la propuesta de sus homólogos de oposición acerca de incluir un punto de acuerdo a la orden del día, a efecto de discutir la suspensión de la consulta ciudadana del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) hasta en tanto no existan las condiciones sanitarias para realizar correctamente la revisión, análisis y discusión de propuestas de este documento que marcará el futuro de este municipio para los siguientes 20 años.

Durante la Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa Patricia Durán Reveles, el síndico Maximiliano Alexander Rábago y los regidores Graciela Alexis Santos García, Ubaldo Jaime Gutiérrez Nieto, María Guadalupe Ángel Reyes, Rodrigo Gómez Orta, Maricela Hernández Inocente, José Velázquez Meza, Ricardo Fuertes Ayala y María de los Ángeles Pontaza, rechazaron la propuesta que consideraba suspender el procedimiento, al considerar que la emergencia sanitaria del COVID-19 no permite la participación de todos los ciudadanos en la consulta, además de que el proyecto que fue cargado en el sitio de internet, no tenía claridad para su análisis.

El primer síndico Alexander Rábago aseguró que la propuesta hecha por sus compañeros, no ayuda a conocer la voluntad de los naucalpenses, ni identificar en qué están de acuerdo o no con el plan propuesto, por lo que pidió que la consulta ciudadana siga su marcha para que los ciudadanos puedan seguir ingresando las propuestas que reforzarán a este plan.

“No hay competencia del ayuntamiento en este momento para hacerlo, la competencia llegará una vez terminada consulta, hasta 10 días después, donde podremos discutir al respecto y podremos aprobarlo o no. Celebro la apertura y el alto espíritu democrático, pero hay legitimidad en consultarle a los ciudadanos y tampoco tenemos elementos que legalmente nos permitan llevar este acto administrativo. La autoridad solo puede hacer aquello que la norma le mandata y ojalá haya altura miras de los actores políticos de este municipio, para no tomar este plan, que debería ser una herramienta del desarrollo de los naucalpenses, como una bandera electoral”, dijo.

Sin embargo, la décima regidora, Paulina Pérez González, aseveró que el gobierno municipal sí tendría facultades de realizar este procedimiento, puesto que fue él mismo quien convocó a la consulta ciudadana, e indicó que esta solicitud se lleva a cabo porque el procedimiento actual no garantiza la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan participar y acceder a la información, lo que democratizaría la consulta.

“Naucalpan necesita de un nuevo plan de desarrollo que se conforme unidos, sin colores y de la mano con la gente, que estemos escuchando a la ciudadanía y por eso estamos solicitando que pueda ser incluido y tomado en cuenta. No es un tema electoral, pues nos estamos sumando todos los partidos y un edil independiente, porque representamos las demandas ciudadanas”, comentó.

Por su parte, la segunda síndica, Abigail Ruíz Coutiño, y el undécimo regidor, Anselmo Cruz García, coincidieron en que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí facultaría al ayuntamiento para aprobar esta propuesta, pues aseguraron es una demanda ciudadana de la gente que ha manifestado su inconformidad y que ellos como representantes electos deben abanderar, por lo que descartaron que se trate de un tema electoral.

“Desde la primera sesión, hice el planteamiento de que no había condiciones para hacer una consulta que permitiera a los ciudadanos conocer el proyecto y no fui escuchado, y hace una semana presentamos un punto acuerdo, no para que se cancelara, sino que ampliara el plazo de la consulta y tampoco fuimos escuchados. Me sorprende que hoy nos digan que nosotros no queremos escuchar a los ciudadanos y que por eso se está en contra de ampliar el plazo y, hoy, de que se cancele la consulta hasta en tanto no haya condiciones que permitan desarrollarla y que llegue a mayoría de los habitantes de Naucalpan. Decir que no hay argumento legal o base, es desconocer el Artículo 115 constitucional”, destacó.

No obstante, con 10 votos en contra, ocho a favor y dos ausencias de los regidores Angélica del Valle Mota y Manuel Sisniega Otero, se rechazó esta discusión, por lo que el plazo para la consulta ciudadana, se mantiene hasta el 30 de noviembre, como fue proyectado inicialmente.