La vivienda que fuera del famoso actor Sean Connery ubicada al sur de Francia se ha puesto en venta de forma muy discreta, semanas antes de que la estrella de James Bond perdiera la vida el pasado sábado.

Connery, quien contaba con propiedades en Inglaterra, España y las Bahamas, decidió vender su mansión por US$33.87 millones.

Esta casa de la Riviera francesa, era conocida localmente como “el lugar de Sean”, y aparece en la cinta de James Bond, que protagonizó Connery, Never Say Never Again (1983), que fue grabada en locaciones de Niza y Mónaco.

La finca de lujo cuenta con cinco dormitorios y cinco pisos a lo alto de un acantilado, tiene vistas a la Promenade des Anglais y el Puerto Viejo y tiene un hermoso elevador que llega a una terraza en la azotea, ventanas de piso a techo, un gimnasio y una piscina cerrada.

Cabe mencionar que el actor de 90 años, murió el pasado sábado en su vivienda en las Bahamas, cercado de elementos de su familia.