Osvaldo Müller – noviembre 10, 2020

El pasado sábado 7 de noviembre el comerciante Omar Huerta circulaba a bordo de su vehículo Volkswagen modelo 92 por la avenida Insurgentes, en el fraccionamiento “Las Américas”, en el municipio de Ecatepec, cuando fue impactado por un vehículo.

Fue una patrulla la se incorporó a la vialidad y detuvo su marcha para posteriormente echarse en reversa, situación que ocasionó que la unidad oficial golpeara el vehículo particular.

Al bajar el afectado para pedir a los uniformados que se hicieran responsables del daño, estos comenzaron a burlarse de él.

“Cuando vieron mi carro se empezaron a reír y me dijeron que ya estaba viejo y por eso no me pagaban nada. Reconozco que mi coche está viejito pero lo compré con mucho esfuerzo y es mi herramienta para transportar mi mercancía“, mencionó Omar.