Hoy Estado de México – noviembre 20, 2020

La directora de la organización Mexicana Universal, Lupita Jones, ofreció disculpas a la ex reina de belleza, Sofía Aragón, por los señalamientos que realizó sobre ella en este semana y aseguró que se desconoció a sí misma, al mostrarse como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad hacia sus participantes.

«Tuve una de mis peores apariciones públicas, en donde me mostré como una mujer agresiva, violenta y sin compasión, carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca», señaló.

La primera reina de Belleza mexicana mencionó que ofrece una disculpa por cómo se expresó de Sofía Aragón, de quien señaló que representó a México con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza, y aseveró que lo ocurrido le deja la enseñanza de que no se puede actuar con ira, pues esto solo genera una «fácil violencia injustificada», por lo que se comprometió a nunca más reaccionar igual.

Lupita Jones descartó que, en la grabación que se difundió en donde se calificó a las ex participantes de este certámen de alcohólicas, drogadictas y «golfas», haya participado su hijo como se dijo en diversos medios, pues comentó que era una persona de su staff, quien ya fue separado de su equipo.

Además, extendió sus disculpas a su equipo de trabajo por año y a las nuevas participantes de esta edición, pues relató que también fueron objeto de ataques, por su comportamiento; no obstante, les agradeció el apoyo, la solidaridad y sororidad que le brindaron en este periodo difícil para ella.

La disculpa surge, luego de que Lupita Jones respondiera a los señalamientos de Sofía Aragón, acerca de que no la apoyó económicamente durante su participación en el certámen e, incluso, se habría quedado con un fideicomiso que le otorgó el Gobierno de Jalisco, lo cual fue reconocido por la directora de Mexicana Universal, quien destacó que ella había sido la que le había pagado los tratamientos de rinoplastia, liposucción y el tratamiento de ortodoncia, al que fue sometida antes de representar a México.

«Puedo contar la parte de todas las demás, porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica (…) Es mejor que yo no hable y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero», destacó en la grabación que se difundió y en la que platicaba con las nuevas participantes.