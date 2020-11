Hoy Estado de México – noviembre 05, 2020

El jovencito de 16 años de edad, Jorge Barrera Ríos, desapareció hace nueve días, luego de que presuntamente sus compañeros le dijeron que debía ir a su escuela, la Preparatoria No.5 de la UNAM; cuando llegó y se dio cuenta que era mentira se molestó mucho y desde entonces no se sabe nada de él.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una Alerta Amber para dar con su paradero y los internautas se han solidarizado con este caso al darse a conocer que su desaparición podría estar relacionada con la broma de sus compañeros de clase.

La ficha de localización realizada este 3 de noviembre, señala que Jorge fue visto por última vez en la calle Abejones, colonia Ampliación Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan.

Se informa que tiene un lunar entre el dedo índice y el pulgar, así como una cicatriz en el costado izquierdo. El día en el que el joven desapareció llevaba una chamarra negra con franja gris, un pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con negro.

En las redes sociales se ha viralizado la etiqueta #NosFaltaJorge y mediante ellas también surgió una versión, con capturas de pantalla y audios, que podrían confirmar que Jorge fue víctima de una broma por parte de sus compañeros de escuela, quienes presuntamente le dijeron que una profesora los había citado.

De acuerdo con la narrativa que se ha posicionado en redes sociales, el joven se enteraría de que era una broma casi llegando al plantel, así lo dejan escuchar unos audios que presuntamente el joven envió a sus compañeros que le hicieron la broma:

«Tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo mar y tierra, por favor cuando uno les diga, fuera de coto, ya dejando de bromear, por favor…pero por favor, cuando se les dice ya, es ya, no todo es la vida es risa y risa.

Muchos de ustedes, tienen internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos son profesionistas, algunos tienen más ventajas que otros, tienen alguna mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras, muchos menos obstáculos que tener en el estudio, habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en internet, mucho menos de tener internet fijo en la casa.