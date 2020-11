Hoy Estado de México – noviembre 17, 2020

El ombudsman anda más enfocado en la grilla

En los últimos meses, se han agravado los señalamientos de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se ha partidizado a favor de los intereses de su titular, Jorge Olvera García, y los de su familia, pues es bien sabido que su interés está en conseguir posiciones para los suyos en el PRI, de cara al proceso electoral del 2021.

Mal hace el ombudsman mexiquense en tratar de señalar el incumplimiento de los derechos humanos a modo, pues cuando éstos se violan por parte de los representantes de los partidos ajenos al poder, no solo se señalan, condenan y hasta se usan todos los recursos para evidenciarlos, cosa que no está mal, todo lo contrario, pero cuando se trata de algún representante priista, existe un silencio extraño y de largo alcance, que solo lacera la dignidad de las víctimas.

Y lo más grave es que se ha abusado de la figura del respeto de los derechos humanos para acusar y desacreditar a posibles «opositores». Para muestra lo sucedido en Metepec, cuando Jorge Olvera se excedió en señalar que el Bando Municipal estaba fuera de la ley y se excedía en sus atribuciones, al sancionar administrativamente actos tipificados en el Código Penal del Estado de México, lo que consideró un abuso; no obstante, este fin de semana, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad desechó los argumentos de la Defensoría del Pueblo, al no acreditar los señalamientos expuestos por un ombusdman más enfocado en la grilla, que en el respeto a los derechos humanos.

Mal comienzo de la secretaria

Mal comienzo de su gestión como primera secretaria de la Mujer ha tenido María Isabel Sánchez Holguín, pues los feminicidios en el Estado de México, pero especialmente, en el Valle de Toluca parecen recrudecerse y, hasta ahora, no existe una política pública que trate de inhibir las muertes violentas de mujeres en esta entidad.

Tan solo la semana pasada, se contabilizaron al menos cuatro feminicidios en Toluca y en los municipios circunvecinos, y en la mayoría, las víctimas eran mujeres de menos de 30 años, lo que muestra que la política de empoderamiento de las mujeres está alejada de una realidad que solo está condenando a las jóvenes a ser víctimas de sujetos que consideran que pueden matar y abandonar los cuerpos de sus víctimas, en total impunidad, mientras la titular de esta tarea se distrae entregando reconocimientos a líderes del priismo.

Pero lo más grave es que, hasta ahora, no exista una condena enérgica de las autoridades estatales y que el gobernador mexiquense no haya expresado un mensaje contundente que haga repensar a los victimarios acerca de cometer este tipo de crímenes o no, por lo que la ausencia de éste solo abre la puerta para que se sigan replicando estos asesinatos.

Mientras tanto, la dependencia enfocada en la atención integral de la mujer y de garantizar su igualdad, recién creada, seguirá siendo una institución rosa, ajena a la realidad y que solo está para pintar un escenario totalmente distinto al que está enfrentando este sector de la población, manteniéndolo a su suerte.

Le incumplen a AMLO

Quienes parece que viven fuera de la realidad económica que ha dejado la pandemia del COVID-19, son los integrantes de los ayuntamientos de Atizapán y Cuautitlán Izcalli, pues en medio de la crisis, han aprobado aumentos en los impuestos predial y de agua que, independientemente, del monto que hayan aprobado, significan un duro golpe a las finanzas de los habitantes que gobiernan.

Y es que lo atípico del 2020, evidenciaría que cualquier decisión que vaya en contra de afectar los ingresos de los mexiquenses, está alejada de los efectos que ha dejado la pandemia, pero tal parece que como los representantes populares no han dejado de recibir sus «privilegios» desde el primer día de la contingencia, lo que pase con el resto de los ciudadanos, da igual, pese a que más del 60 por ciento de los trabajadores formales han dejado de obtener el cien por ciento de sus ingresos o no han cobrado en algún momento de la contingencia, según el INEGI.

Tal parece que a los alcaldes de esos municipios, se les olvidó la máxima de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, que pasara lo que pasara no iba a aumentar los impuestos en los primeros tres años de gobierno, por lo que es momento de que demuestren su capacidad de gestión como político que son y que se pongan del lado de los ciudadanos.