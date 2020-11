Osvaldo Müller – noviembre 23,2020.

El señor Ángel Cruz acudió la mañana de este lunes a verificar su vehículo, debido a que hoy se cumple el plazo que brindó la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México para que los dueños de los automotores con placas de terminación 9 y 0, realicen este trámite.

Con la llegada de la la pandemia por Covid-19, los verificentros suspendieron sus actividades y hace cuatro meses volvieron a entrar en funcionamiento. Es por ello, que las autoridades acordaron que los automovilistas únicamente verificaran una sola vez, en lugar de los dos semestres como se hace de manera regular.

Aún y cuando contó con 120 días naturales para la obtención del holograma, don Ángel dejó todo hasta el último día porque se le había olvidado.

“Se me fue el avión, se me pasó, cuando me di cuenta ya me tocaba”, mencionó el ciudadano.