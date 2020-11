Isaac Ramírez – noviembre 25, 2020

Aunque, hasta ahora, no ha sido llamado a comparecer por la denuncia que se originó en 2017 por uso ilegal de documentos oficiales, falsificación de firmas y delito electoral, para obtener la candidatura independiente a la gubernatura mexiquense, el presidente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Isidro Pastor Mesrano, afirmó no tener miedo de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pudiera revivir este proceso legal, ante el activismo político que retomará al asumir la dirigencia de ese partido.

«Hasta este momento, no me ha mandado a llamar la autoridad, pues fueron inventados y, a lo mejor consignados. No le he dado seguimiento, pero en el procedimiento no me pueden encarcelar, primero, porque primero tienen que acreditar que yo cometí el delito y después tendrían que ir las 500 personas, despúes de que entró la Fiscalía a alterar todos los documentos y el IEEM tendría que carearme y demostrarme que yo fui a pedir la firma y acreditar condiciones de modo, tiempo y lugar, y yo no me pedí una sola firma, fue la gente», aseveró.