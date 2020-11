Arturo Callejo – noviembre 09, 2020

Hasta la mañana de este lunes, el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, que depende del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), no había recibido ningún oficio en el que se le solicitara pruebas de Covid-19 para los diputados que integran la 60 legislatura del Estado de México. Esto a pesar de que en las últimas horas el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Maurilio Hernández González, informó en sus redes sociales que dio positivo a la pandemia.

Hay que referir que el también coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, recibió toda la semana pasada a secretarios del gobierno estatal para el desarrollo de sus comparecencias e incluso se tomó la foto con ellos.

Es tanta la austeridad que predomina al interior de la Cámara de diputados mexiquense o así se presume, que se informó que el mismo médico interno, presumiblemente realiza, a partir de este lunes, pruebas rápidas de la pandemia a través de una gota de sangre a parte del personal que labora.

Es de referir que, cuando hay trabajos legislativos como son las comisiones o sesiones del periodo ordinario, a la entrada principal siempre está el médico de la legislatura y demás de su personal para tomar la temperatura y el pulso de los diputados asistentes, al tiempo en que los legisladores son sanitizados y se les proporciona gel antibacterial. Lo mismo ocurre con los asesores de los diputados y personal que acude a realizar sus actividades diversas.

Lo mismo ocurre al ingresar por la puerta trasera de la Casa del Pueblo, ya que también hay un filtro sanitario para impedir el acceso a la persona que presente fiebre o su pulsación esté fuera de lo normal, ofreciendo también gel anti bacterial y líquido sanitizante.

Es por esta puerta ubicada en la calle de Riva Palacio, por donde suele ingresar el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González.

“Si todo se puede hacer vía internet, como son las sesiones, trabajos en Comisión y hasta las comparecencias, yo no le ví el sentido de reabrir la Cámara; ahora hay que hacerles la prueba a las edecanes, a las personas de limpieza y hasta la persona que bolea los zapatos de los diputados, pues él ha tenido acceso, y no es por nada, pero no se sabe en qué lugares anda también trabajando, pero esto se relajó mucho, posiblemente se sanitice todo el Congreso, pero aún no dicen nada”, refirió una fuente consultada.