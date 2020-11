Arturo Callejo – noviembre 04, 2020

Una vez que estuvo ante el pleno de la 60 legislatura del Estado de México, el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´shea Cuevas, fue cuestionado sobre hospitales inconclusos, también por la falta de tratamientos para el cáncer infantil y los pocos médicos que hay para atender enfermedades ajenas a Covid-19, entre otros temas.

La diputada que quedó en ridículo y fue exhibida por el funcionario estatal ante sus restantes 74 compañeros de curul, fue Anaís Miriam Burgos Hernández, de Movimiento Regeneración Nacional, pues al querer exhibir primero al Secretario O´shea Cuevas, le preguntó desde tribuna que si sabía que el Centro Oncológico Estatal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), es uno de los mejores hospitales de especialidad que se tiene en el Edomex.

“¿Conoce usted cuántos tratamientos oncológicos se suministran a pacientes del ISEM en el COEM?, le pregunto esto porque me queda claro que no tiene idea de cuál es su trabajo”, acentuó la legisladora morenista, a lo que el Secretario contestó a Anaís Miriam, que “el ISSEMyM no depende del ISEM ni de la Secretaría de Salud, hay que ponerse a estudiar”.

El diputado independiente, Carlos Loman Delgado, señaló la urgencia de terminar de construir el hospital que sustituye al hospital Ceylan, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, o bien, rehabilitar el inmueble que quedó seriamente dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, allá en lo que fue la colonia Caracoles, municipio de Tlalnepantla.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Casasola Salazar, refirió que el desabasto de medicina viene desde antes de la pandemia.

“No sé que este pasando, no se si le hace falta recursos, pero el municipio como el mío, (Nezahualcóyotl), de más de un millón de habitantes, así como Ecatepec, así como otros municipios tan poblados, como Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, no han sido atendidos en ese tema principal que es el desabasto, en el Hospital de La Perla, hay un médico para atender más de 28 camas, ¿que pasó ahí?, pues al 50 por ciento los descansó porque tiene que cuidar la forma en que se encontraban esos médicos, otros renunciaron y los pocos que quedaron no son suficientes, pero humanamente no es posible atender un medico a tantos pacientes”.