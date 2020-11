Hoy Estado de México – noviembre 26, 2020

Previo a la celebración del Día para erradicar la Violencia hacia las Mujeres, un foro virtual organizado en el estado de Durango, fue «invadido» por unos sujetos que solo ingresaron para masturbarse y agredir a las participantes.

El hecho fue denunciado por Paulina Monreal Castillo, regidora del Ayuntamiento de Durango, quien publicó un video en su cuenta de Twitter donde relató lo sucedido y lamentó las actitudes machistas registradas.

La regidora señaló que los actos realizados por estos hombres son violencia política de género, porque las mujeres comienzan a ganar más espacios en la política.

Además, aseguró que el estereotipo de que las mujeres no pueden participar en la política debe ser erradicado.

«Es momento de recordarles a todas las mujeres y a todas las niñas que no están solas y que no tenemos porque pedirles disculpas por los insultos que nos hacen los hombres porque no lo merecemos, porque con el simple hecho de hacer nuestro trabajo no merecemos estar bajo el escrutinio de los hombres que se sienten dueños de todos, ya basta», sentenció.