Hoy Estado de México – noviembre 12, 2020

La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, informó en sus redes sociales que dio positiva su prueba de coronavirus, por lo que se mantendrá aislada; también precisó que ella y su familia se encuentran bien.

Ante la noticia, Andrea Legarreta habló sobre el estado de salud de su compañera al inicio de la emisión matutina.

Andrea Legarreta indicó que desconocen desde cuándo Galilea Montijo es portadora de coronavirus y si su contagio se dio al mismo tiempo que el de Andrea Escalona y Andrea Rodríguez.

“Lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde”, sentenció.