Hoy Estado de México – noviembre 10, 2020

La presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, anunció que Eduardo Santamaría, director de la Policía de la región fue separado de su cargo por los disparos al aire perpetrados contra manifestantes que exigían justicia en el Palacio Municipal por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, ‘Alexis’.

Por su parte, Alberto Capella, secretario de Seguridad de Cancún, lamentó los hechos y señaló que la acción policial «fue una estupidez«.

“Cuando (los manifestantes) deciden a acudir al gobierno municipal, las instalaciones no estaban reguardadas de la mejor manera y eso generó estrés en los policías que se vieron superados por el fuego, por ello llegaron a cometer la peor estupidez habida o por haber”, aseguró Capella en una entrevista radiofónica.

Agregó que es vergonzoso que seis policías hayan tratado de repeler a los manifestantes lanzando diversos disparos al aire, por lo que, lamentó los hechos que se registraron tras las órdenes del Director policía municipal Cancún, Eduardo Santamarina.

“Lamento muchísimo que una narrativa que promueve la marcha haya sido opacada por las acciones de la policía”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR:

Confirmó que las detonaciones por arma de fuego realizados por los policías municipales se registraron debido a que los manifestantes estaban incendiando las oficinas del ayuntamiento y eso generó preocupación en los oficiales.

Sin embargo, enfatizó que cada elemento de seguridad tiene una responsabilidad “ de portar uniforme y armas de fuego, hay una responsabilidad de carácter moral”.

Por último, mencionó que él no está facultado para destituir a Eduardo Santamaría de su cargo, ya que, de acuerdo a los términos administrativos, hay un cabildo que deberá definirlo. No obstante, aseguró, que la alcaldesa Mara Lezama no dudará en quitarlo del cargo.