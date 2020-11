Hoy Estado de México – noviembre 03, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por traición a la patria, aunque ésta fue rechazada por un juez.

“Tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente; en estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez que no admite porque considera que no es sólida o no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía o del ministerio público”, añadió.