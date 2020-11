Arturo Callejo-noviembre 5, 2020

Alrededor de 12 personas que tienen a sus familiares encarcelados sin pruebas contundentes, o que incluso, unos han recibido pena vitalicia que no concuerda con el delito que cometieron, acudieron a la Cámara de diputados del Edomex, con la representación del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, para intentar “cobijarse” con la iniciativa de Ley de Amnistía que aún se estudia en comisiones.

El caso del señor Salvador Vázquez Mesa, originario del municipio de Lerma, comenzó hace casi año y medio, cuando en una riña suscitada durante una fiesta de XV años, en la comunidad de Tultepec, la persona que imputa a su hijo, quien actualmente tiene 34 años de edad, sacó dos navajas con las que agredió a algunos asistentes, entre ellos a dos hijos del señor Salvador, sin embargo, posteriormente, el supuesto agresor inicio una demanda por el probable delito de robo con violencia y su consanguíneo fue ingresado a la cárcel estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

“Este señor no presenta nada de pruebas y todavía no sentencian a mi hijo, quiero saber qué va a pasar porque ni me lo sentencian ni dan soluciones, este señor dice que mi hijo le robó 15 mil pesos, un teléfono celular y un reloj, pero él nunca presenta nada de pruebas, ahora, todos sus testigos son familiares, son sus sobrinos, son seis o siete testigos, no son de validez porque son de su familia, esto lo debe saber el Ministerio Público”, citó el señor Vázquez Meza.

Destacó que actualmente la parte acusadora también está internado en el penal estatal de Almoloya de Juárez por imputaciones que desconoce y cuando le toca desahogar audiencia con su hijo, lo sacan de la prisión para llevarlo ante el Juez.

Incluso, hubo un tiempo en que los dos estuvieron en la misma celda de procesados y posteriormente fueron separados de módulo.

Por su parte, la señora Isabel, quien tiene a su hijo de 24 años de edad, en la cárcel de Chiconautla, en Ecatepec, acusado por el probable delito de robo con violencia, aseguró que su hijo es inocente, pues durante las audiencias desahogadas el muchacho afirma que desconoce a la supuesta víctima, es decir, a su parte acusadora.

“Ya lleva un año y no lo han sentenciado, lo acusan de haberle robado a la persona, pero en el transcurso de las audiencias se ha solicitado que se presente a la víctima para carearse con mi hijo para reconocerla, porque mi hijo me comenta que no lo conoce, no sabe quién es, mi hijo me comenta que lo están confundiendo y mi hijo lo que quiere es justicia”, indicó la madre de familia.

En este sentido, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional, Julio Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la 60 legislatura estatal, recordó que son miles de casos de este tipo los que se presentan en las prisiones mexiquenses, donde además los familiares señalan el terror y tortura que viven dentro de los penales sus parientes.

Respecto a la Ley de Amnistía que se estudia al interior de Morena, el diputado indicó que “el Poder Judicial nos ha dicho qué hacer para mejorarla, han reconocido que hay fallas, que hay jueces que no están poniendo de su parte, que hay jueces corruptos que califican sentencias altísimas que no van con el delito”.

Finalmente, integrantes del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, sostuvieron una reunión con diputados de movimiento Regeneración Nacional dentro de la Cámara de diputados del Edomex.