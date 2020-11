Hoy Estado de México – noviembre 11, 2020

Una de las principales controversias a raíz de la crisis sanitaria mundial por el coronavirus fue por la efectividad de los cubrebocas o mascarillas para protegerse de los posibles contagios.

La Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos fomentar el uso de dichos aditamentos. Sin embargo la polémica ahora gira en torno a los cubrebocas con válvula, ¿sirven para proteger la salud? La respuesta, a continuación.

Los modelos N95, FPP2 y FPP3 filtran diferentes porcentajes de partículas, sin embargo ningún cubrebocas con válvula es efectivo en el contexto de una pandemia, advierten expertos consultados por BBC Mundo.

Esto se debe a que dichos filtros protegen al usuario cuando inhala pero permiten la liberación potencial de gotículas con el virus cuando se exhala.

De ahí que Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y portavoz del Ministerio de Sanidad sobre la pandemia en España, las califique como “mascarillas egoístas”.

“El problema de la válvula es que el aire que exhala la persona que la lleva, lo concentra en un punto concreto. Eso puede hacer que alguien que esté expuesto a ese aire pueda infectarse”, precisó el experto.

Y es que “la razón por la que se promueve (el uso de cubrebocas) es para que las gotas que exhala la gente que puede estar infectada y no lo sabe no les lleguen a los demás“, explica Ben Killingley, especialista en medicina de urgencias y enfermedades infecciosas del Hospital del University College en Londres, Reino Unido. Por lo tanto no tiene caso usar mascarillas con válvula.

A esta advertencia se suman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).





De hecho, en distintas regiones de España se prohíbe el uso de este tipo de cubrebocas.

Killingley señala que las mascarillas con válvula solo son recomendables para personal de salud o personas que trabajan en ambientes donde abunda el polvo, como es el caso de los trabajadores de la construcción.

Y aún así, los CDC no permiten su uso en zonas hospitalarias que deban permanecer estériles.