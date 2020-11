Osvaldo Müller – noviembre 6,2020

Un grupo de 30 enfermeros del Hospital General de Zona número 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en el municipio de Coacalco mantienen un bloqueo al exterior de la unidad para exigir la dotación de equipo de protección para enfrentar la pandemia por Covid-19.

Los manifestantes que portan cartelones con leyendas como “Necesitamos material para atender pacientes covid” “Quiero un cubrebocas para protegerme” “Queremos equipos de protección IMSS”, se han colocado sobre los carriles del bulevar Coacalco en dirección el eje 15, situación que ha ocasionado severo caos vial.

A decir de los trabajadores durante varios días han buscado una reunión con el director del nosocomio Eduardo Sánchez Uribe para exponerle las carencias que sufren “No contamos con cubrebocas, goggles, ropa quirúrgica y estamos expuestos al virus que todavía no desaparece”, informó una enfermera que por temor a represalias pidió guardar el anonimato.

Desde hace dos meses está unidad dejó de ser considerada como “hospital covid” y volvió a atender padecimientos generales “Se supone que ya no íbamos a recibir pacientes con coronavirus y no ha sido así, siguen llegando y por eso la preocupación, porque no existen las condiciones para seguir brindando el servicio. No nos negamos a trabajar pero que piensen en nosotros y nuestras familias”, mencionó la profesional de la salud. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que entablarán una mesa de diálogo con el personal de enfermería y así poder conocer las necesidades, a fin de darles pronta solución.