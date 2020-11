Hoy Estado de México – noviembre 6, 2020

Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, por haber participado en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Asimismo, se ha solicitado una audiencia con Simón Pedro de León Mojarro, quien trabajara como excoordinador de Delegaciones de la Sedesol con Rosario Robles, según información que circula en redes.

De acuerdo con datos compartidos por el periodista Ciro Gómez Leyva, la orden de aprehensión la giró un juez federal con sede en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Robles Berlanga, quien se encuentra presa, será notificada sobre dicha orden de aprehensión en las próximas horas.

Por otro lado, recientemente, Rosario Robles acusó a la Fiscalía General de la República de ofrecer impunidad a sus excolaboradores a cambio de declaraciones. También, dijo que se consideraba una rehén para que indique a los responsables, supuestos exfuncionarios del sexenio anterior.

“Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido” aseguró la exfuncionaria por medio de un escrito publicado a través de su cuenta de Twitter el pasado 26 de octubre.